POL-MR: Einbruch in die Richtsbergschule + Graffiti + Scheiben zerstört + Platte Reifen in 2 Fällen + Autoscheibe eingeschlagen + Alkohol und Drogen am Steuer + Zeugensuche nach Unfallfluchten

Marburg - Einbruch in die Richtsbergschule

Zwischen 14 Uhr am Donnerstag und 11 Uhr am Freitag, 24. Dezember, drangen Einbrecher im Karlsbader Weg in die Richtsbergschule ein. Sie erbeuteten eine noch nicht feststehende Summe Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Der Einstieg erfolgte nach dem Einschlagen der Fensterscheibe einer Außentür. Im Inneren traten und schlugen der oder die Täter weitere Türen ein, in einem Fall sogar unter Nutzung des schuleigenen Feuerlöschers. Das Sekretariat und das Lehrerzimmer waren durchsucht. Der entstandene Sachschaden ist vierstellig. Bei der Spurensuche ergaben sich eindeutige Hinweise, dass der oder die Täter auf Bargeld aus waren und welches fanden. Wer hat in der fraglichen Zeit in oder an der Schule Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise geben?

Marburg - Graffiti

Am Freitag, 23. Dezember, um 22.45 Uhr stellte die Polizei ein 50 cm hohes und ca. 2 Meter breites Graffiti am Impfzentrum Marburg Mitte in der Leopold-Lucas-Straße fest. Mit roter Farbe hatte jemand einen Schriftzug aufgesprüht. Es ergaben sich keine Täterhinweise. Der Staatsschutz der Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter. Tel. 06421 406 0.

Marburg - Scheiben zerstört

Noch unbekannte Täter zerstörten an zwei unterschiedlichen Türen des Anwesens Universitätsstraße 25 zwei jeweils 30 x 30 Zentimeter große Glasscheiben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen 12 Uhr am Freitag, 24. Dezember und 09 Uhr am Montag, 27. Dezember, Beobachtungen gemacht, die damit zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dreihausen - Vier platte Reifen

Vier Platte Reifen machten die Nutzung des Autos unmöglich und bedeuten eine mutwillige Zerstörung. Der betroffene rote Peugeot mit Gießener Kennzeichen parkte zur Tatzeit der Sachbeschädigung zwischen 20 Uhr am Sonntag und 06.30 Uhr am Montag, 27. Dezember, in der Straße AM Trusch. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederweimar - Reifen platt und Radkappe weg

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Taten waren zwischen 12 Uhr am ersten und 10 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der betroffene rote Toyota Aygo stand während dieser Zeit im Vorgarten eines Anwesens in der Herborner Straße. Die Spuren an dem linken Vorderreifen sind eindeutig. Mehrere Einstichstellen belegen eine vorsätzliche Sachbeschädigung. An dem platt gestochenen Reifen fehlt zudem die Radkappe. Sie blieb auch bei der Nachsuche in unmittelbarer Umgebung verschwunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Autoscheibe eingeschlagen

War es eine Vorbereitung, um in das Auto einzudringen oder war es "nur" eine Sachbeschädigung. Zumindest fehlt aus dem betroffenen weißen Skoda Scala nichts. Der Kombi parkte zur Tatzeit zwischen 21 Uhr am Freitag und 12 Uhr am Samstag, 25. Dezember in der Alsfelder Straße. Durch das Einschlagen einer Dreiecksscheibe an der hinteren Tür der Beifahrerseite entstand ein Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Biedenkopf - Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Die Polizei Biedenkopf kontrollierte am Freitag, 24. Dezember, um kurz nach 05 Uhr in der Breitenweise einen SUV. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 53 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr. Der Drogentest reagierte dann tatsächlich positiv auf THC, der Alkotest zeigte etwas über 0,7 Promille an. Die Polizei veranlasste zunächst die Blutprobe und untersagte anschließend die Weiterfahrt.

Marburg - Unfallflucht in der Schützenstraße - 12-jähriger Radfahrer verletzt

Ein 12-jähriger Junge wich einem schwarzen SUV aus, stürzte letztlich und zog sich dabei einen Armbruch zu. Der Autofahrer verließ den Unfallort. Der Junge konnte sich vom Kennzeichen die Buchstaben ABI für die Stadtkennung Anhalt/Bitterfeld merken. Der Vorfall passierte bereits am Samstag, 11. Dezember, gegen 15.15 Uhr etwa in Höhe des Anwesens Schützenstraße 30. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Nach bisherigem Wissen fuhr der Junge mit dem Rad zunächst auf der Schützenstraße Richtung Innenstadt. Zwischen den Straßen Im Gefälle und Dürerstraße näherte sich von hinten der schwarze SUV. Der Junge fühlte sich durch das Auto bedrängt und wich auf den Bürgersteig aus, um den Wagen passieren zu lassen. Nach den Angaben des Jungen sei der Autofahrer dann jedoch kurz vor ihm ebenfalls auf den Gehweg gefahren, sodass er nochmals ausweichen musste. Bei diesem Manöver fuhr er gegen eine Hauswand, stürzte und zog sich dabei die Verletzung zu. Das nicht berührte Auto hielt kurz an und es gab wohl einen kurzen Augenkontakt zwischen einer Beifahrerin und dem Jungen, bevor man die Fahrt fortsetzte.

Marburg - Ausweichmanöver endet in der Leitplanke

Nach eigenen Angaben wich des Fahrers eines roten Renault Twingo einem entgegenkommenden Auto aus und stieß dabei gegen die Leitplanke. An der Planke und an dem Renault entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Unfall passierte am Donnerstag, 23. Dezember, gegen 13.30 Uhr, auf der Landstraße 3092 zwischen Marburg und Michelbach in einer Kurve. Durch das Ausweichmanöver konnte der Renaultfahrer den Frontalzusammenstoß mit dem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Pkw verhindern. Beschreiben konnte er den Pkw nicht weiter. Er selbst befand sich auf dem Weg von Michelbach nach Marburg. Wer hat das Fahrmanöver beobachtet? Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

