Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Zeugensuche + Unfallflucht + Niedergeschlagen + Hakenkreuz reingeritzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Zeugensuche

Wetter: Mehrere Jugendliche gerieten am Samstag (18. Dezember) in der Marburger Straße aneinander. Ersten Erkenntnissen zufolge bedrohten zwei Jugendliche zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr die anderen anwesenden Personen auf dem Gehweg, hinter einer Pizzeria. Währenddessen sollen mehrere Autos, trotz grüner Ampel, in der Straße angehalten- den Konflikt kurz beobachtet haben und dann aber weitergefahren sein. Die Polizei in Marburg bittet nun die Zeugen, sich zu melden. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann beteiligte Personen beschreiben? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegengenommen.

Unfallflucht

Marburg: Beim Ein- oder Ausparken in der Straße Im Rudert beschädigte ein Unbekannter einen geparkten, silberfarbenen Audi Avant. Die Schäden in Höhe von 350 Euro entstanden am Mittwoch (22. Dezember) zwischen 9.45 Uhr und 11.10 Uhr. Der Verursacher flüchtete. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Niedergeschlagen

Marburg: Nachdem ein Kumpel mit einer unbekannten Person in ein Streitgespräch geriet, versuchte ein 29-Jähriger aus Ebsdorfergrund zwischen ihnen zu vermitteln. Daraufhin schlug ihn der Unbekannte unvermittelt nieder, so dass der 29-Jähirge zu Boden stürzte und daraufhin flüchtete. Sowohl durch den Schlag als auch durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Der Angriff geschah am Donnerstag (23. Dezember) gegen 01.45 Uhr in der Straße Hirschberg. Der Unbekannte ist etwa 26 bis 30 Jahre alt und 190 cm groß, hat eine schmale Statur und ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze, gegelte Haare, einen Vollbart und trug eine dunkle Jacke und dunkle Jeans. Er war in Begleitung von zwei Personen. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann die Angaben ergänzen?

Hakenkreuz reingeritzt

Stadtallendorf: In die Seitentür des Edeka-Ladens in der Straße des 17. Juni ritzten Unbekannte zwischen 21 Uhr am Montag (20. Dezember) und 8 Uhr am Dienstag ein Hakenkreuz. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Der Staatsschutz ermittelt und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell