Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vater und Sohn wegen Kokainhandels festgenommen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (21.12.2021) mehrere Wohnungen in der Lüdenscheider Innenstadt durchsucht. An der Maßnahme waren Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Lüdenscheid und des zuständigen Kriminalkommissariats beteiligt. Außerdem kamen zwei Rauschgiftspürhunde zum Einsatz. Für die Durchführung der Maßnahmen lagen entsprechende richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vor.

Die Polizei stellte unter anderem nicht geringe Mengen Kokain und einen hohen Bargeldbetrag sicher und nahm zwei mutmaßliche Händler fest. Gegen einen der Festgenommenen, einen 65-jähriger Lüdenscheider, war bereits vor kurzem ein Haftbefehl wegen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen erlassen worden, der allerdings unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Sein 37-jähriger Sohn, der aufgrund der Durchsuchung ebenfalls im Verdacht steht, an diesem Handelsgeschäft beteiligt gewesen zu sein, ist nun ebenfalls festgenommen worden. Beide werden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell