Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spendensammlerin bestiehlt Pkw-Fahrerin

Halver (ots)

Eine 66-jähriger Halveranerin wurde gestern an der Bahnhofstraße vermutlich von einer besonders dreisten Spendensammlerin bestohlen. Die Unbekannte setzte sich einfach zu ihr ins Auto.

Das Opfer hatte gegen 15 Uhr bei der Sparkasse Geld geholt. Sie stieg in ihren Pkw ein, der auf einem der hinteren Parkplätze in Richtung Frankfurter Straße stand, und stellte ihre offene Handtasche neben sich auf den Beifahrersitz. Plötzlich klopfte jemand ans Beifahrerfenster, die Tür wurde aufgerissen und eine fremde Frau setzte sich neben sie. Dabei schob die Fremde die offene Handtasche an die Seite und präsentierte der erstaunten Autofahrerin eine Art Spendenliste aus Pappe. Sie erweckte den Eindruck, dass sie taubstumm sei. Die Fahrerin forderte die Fremde auf, den Wagen zu verlassen. Beim Aussteigen fielen der Fremden Münzen in den Fußraum des Autos. Sie sammelte die Münzen auf und verschwand. Zu diesem Zeitpunkt war der 66-Jährigen noch nichts aufgefallen. Erst kurz darauf vor einem Supermarkt schaute sie nach ihrer Geldbörse, in der nun nur noch ein einziger Geldschein steckte.

Sie fuhr zurück zur Sparkasse und beobachtete dort zwei Männer, die zum Aussehen der Frau passten. Erst am Abend erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Sie schätzte die Unbekannte auf etwa 40 Jahre. Die Tatverdächtige ist schlank und 1,70 Meter groß. Sie hat auffällig schmale Hände und Finger und fast hüftlange, schwarz und leicht gelockte Haare und eine osteuropäische Erscheinung. Bekleidet war die Unbekannte mit einer schwarzen, gesteppten, langen Jacke aus Kunststoff und einer dunklen Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

