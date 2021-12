Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Keine Winterrreifen, keine Versicherung

Lüdenscheid (ots)

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Marienheide ist heute Morgen um 5 Uhr auf der Herscheider Landstraße in Lüdenscheid ins Rutschen geraten. Am Kreisverkehr am Abzweig Werkshagener Straße bremste er. Sein Wagen rutschte jedoch geradeaus auf die Mittelinsel und gegen eine Bruchsteinmauer. Schadenshöhe: mindestens 7000 Euro. Der Wagen war nicht versichert. Obendrein hat er Sommer- statt Winterreifen. Das kostet den Fahrer obendrein ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie einen Punkt in Flensburg.

Laut Kalender hat der Winter am Dienstag begonnen. Doch nicht die Datumszahlen sind entscheidend, sondern die Straßenverhältnisse: Bei Glatteis oder Schneeglätte gilt Winterreifen-Pflicht (bzw. Ganzjahresreifen unter bestimmten Bedingungen). Wer dagegen verstößt, der riskiert, dass Versicherungen nach einem Unfall ihre Leistungen kürzen. Auch bei einem unverschuldeten Unfall kann es passieren, dass die gegnerische Versicherung ein Mitverschulden geltend macht. #PolizeiMK

