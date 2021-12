Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad vor der Post gestohlen

Hemer (ots)

Um "eben" in die Post zu gehen, hat ein Radfahrer am Montag um 11.30 Uhr sein Fahrrad vor der Post an der Poststraße abgestellt. Als er eine Minute später zurückkehrte, war der Drahtesel verschwunden. Es handelt sich um ein anthrazitfarbenes Mountainbike der Marke Bull. (cris)

