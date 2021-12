Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit eskaliert - Schreckschusswaffe abgefeuert/Sachbeschädigung an PKW

Lüdenscheid (ots)

Zwischen einem 56-jährigen und einem 57-jährigen kam es am Dienstagnachmittag in der Nelly-Pütz-Straße zunächst zu einem verbalen Streit. Im Verlauf des Streits beleidigte der 56-Jährige den 57-Jährigen mehrfach. Unvermittelt zog er anschließend eine Schreckschusswaffe und drückte vier bis fünfmal ab. Der 57-Jährige wurde durch die Platzpatronen nicht verletzt. Die in der Folge eingesetzten Polizeibeamten konnten den 56-Jährigen in seiner Wohnung antreffen. Er hielt beim Öffnen der Tür eine Bratpfanne in den Händen und drohte damit. Er musste durch die Beamten überwältigt werden.

Im anschließenden Gespräch gab er die Tat zu. Die Schreckschusswaffe hatte er nach der Tat im Mülleimer entsorgt. Die Beamten stellten sie sicher. Im weiteren Verlauf ergaben sich beim 56-jährigen Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung. Er wurde durch einen Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung. (schl)

Der Halter einer Mercedes E-Klasse hatte seinen PKW am Montag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr im Parkhaus des "Stern-Centers" abgestellt. Als er wieder zu seinem PKW zurückkam, stellte er einen ca. 30cm langen Lackkratzer an der linken Seite seines Fahrzeugs fest. Bislang liegen keine Hinweise auf einen möglichen Täter vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell