Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus PKW/Ladendiebstahl

Iserlohn (ots)

Aus einem an der Aloys-Rüberg-Straße parkenden BMW 1er wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mobiltelefon und ein Laptop entwendet. Der oder die Täter erlangten offenbar durch das gezielte Herunterlassen des Beifahrerfensters Zugriff auf das Fahrzeug. (schl)

Ein 18-jähriger wurde durch einen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße fünf Flaschen Wodka sowie einen elektrischen Rasierer in einen mitgeführten Beutel legte und anschließend den Kassenbereich passierte. Er wurde durch den Mitarbeiter des Supermarktes angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei dem mitgeführten Beutel des 18-jährigen handelte es sich um einen extra mit Aluminiumfolie präparierten Beutel, um die elektronische Diebstahlsicherung zu umgehen. Er wurde sichergestellt. Der 18-jährige wurde zur Prüfung seiner Identität zur Polizeiwache Iserlohn gebracht. Dort wurde er anschließend entlassen. (schl)

