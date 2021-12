Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aufmerksame Zeugin

Lüdenscheid (ots)

Am 20.12.2021, gegen 09:40 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in einer Discounter-Filiale an der Kölner Straße mittels Schlüssel das geschlossene Zigarettenfach im Kassenbereich zu öffnen. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet und brach daraufhin sein Vorhaben ab. Er verließ das Geschäft und stieg in einen blauen Kleinwagen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25 Jahre alt, 170 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, schwarzem Pullover, dunkler Hose und schwarzen Schuhen

Hinweise bitte an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell