POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamte bei Widerstandshandlungen verletzt

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 59-jähriger Mann einen Passanten beleidigt und obendrein noch eine rechtsradikale Geste gemacht hatte, leistete er bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Ein Polizeibeamter konnte seinen Dienst aufgrund einer massiven Knieverletzung nicht fortsetzen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Ein 50-jähriger Herr traf am Samstag, gegen 21 Uhr, in der Dürrbachstraße in Durlach auf den 59-Jährigen. Dieser beleidigte ihn zunächst ohne den geringsten Anlass und machte anschließend noch eine eindeutig rechtsradikale Geste. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten den Mann festnehmen. Hierbei leistete der 59-Jährige erheblichen Widerstand indem er um sich trat und so einen Polizeibeamten zu Fall brachte. Hierbei verletzte er sich. Ein weiterer Beamter wurde durch einen Tritt am Knie verletzt, sein Kollege am Arm. Der Beamte, der sich am Knie verletzt hatte, musste sich in ärztliche Behandlung begeben und seinen Dienst beenden. Der alkoholisierte 59-Jährige beleidigte die eingesetzten Beamten während der gesamten Festnahme auf das Übelste. Er wird angezeigt. Heike Umminger, Pressestelle

