Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 66-Jähriger greift in Kleingartenanlage mit Beil anderen Mann an

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe Ein 66 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger steht unter dringendem Tatverdacht, am Freitag gegen 07:30 Uhr in einer Kleingartenanlage in Karlsruhe-Hagsfeld einen 64-jährigen Mann mit einem Beil angegriffen zu haben. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Kriminalpolizei Karlsruhe sollte der Geschädigte gemeinsam mit seinem Sohn die vom Tatverdächtigen genutzte Parzelle einer Überprüfung im Hinblick auf mögliche bauliche Mängel unterziehen. Im Zuge dieser Maßnahme soll der Beschuldigte ein Beil ergriffen und hiermit in Richtung des Kopfes des 64-Jährigen geschlagen haben. Der Sohn des 64-Jährigen habe durch sein Eingreifen den Schlag abwehren und damit Schlimmeres verhindern können. In der Folge konnten Vater und Sohn den Beschuldigten zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Während der 64-Jährige leichte Kopfverletzungen davontrug, zog sich dessen Sohn neben einer Kopfverletzung eine größere Fleischwunde am Oberarm und diverse Schnittverletzungen zu, die einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus bedurften. Der Beschuldigte wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Ralf Minet, Polizeipräsidium Karlsruhe

