Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen - In Alb aufgefundene Leiche identifiziert

Ettlingen (ots)

Die am Dienstagmorgen in der Ettlinger Alb aufgefundene Leiche konnte inzwischen mit Hilfe der Kriminaltechnik identifiziert werden. Es handelt sich dabei um ein 32 Jahre alten Mann gambischer Staatsangehörigkeit, der in Ettlingen unweit der Alb wohnte und zuletzt vor zwei bis drei Wochen gesehen wurde. Gleichwohl war er bislang nicht als vermisst gemeldet. Nach der nunmehr in der Rechtsmedizin Heidelberg am Donnerstag vorgenommenen Obduktion des Leichnams ergaben sich keine Hinweise, die objektiv auf ein Fremdverschulden an dessen Tod hindeuten würden. Weitere labortechnische Untersuchungen, deren Ergebnisse noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, bleiben indessen abzuwarten. Der Mann lebte allein in einer Asyl- beziehungsweise Obdachlosenunterkunft. Nach einem im Zusammenhang mit der Berichterstattung initiierten Aufruf haben sich mehrere Zeugen gemeldet, die eher Hinweise allgemeiner Art geben konnten. Konkrete Erkenntnisse auf die genaueren Todesumstände ergaben sich bislang aber nicht. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an. Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell