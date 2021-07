Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Fußgängerin beim Ausparken erfasst und schwer verletzt

Bruchsal (ots)

Eine 78-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Durlacher Straße in Bruchsal von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 32-jähriger Mercedes Benz-Fahrer gegen 12.45 Uhr mit seiner A-Klasse rückwärts ausgeparkt und hatte die Passantin hierbei offenbar übersehen. Ein herbeigeeiltes Rettungsteam brachte die Frau mit Beinverletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sven Brunner, Pressestelle

