Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelecs gestohlen

Karlsruhe (ots)

Zwei hochwertige Pedelecs wurden aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Durmersheimer Straße entwendet. Der Zeitraum, indem die Pedelecs entwendet wurden, konnte auf Montag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 21 Uhr, eingegrenzt werden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte auf ungeklärte Weise in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses. Dort wurde am Keller des geschädigten Paares der Schließzylinder abgedreht. Dadurch gelangte der Täter in den Kellerraum und entwendete die dort abgestellten Pedelecs. Die beiden Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an. Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell