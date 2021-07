Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Kind mit Fahrrad von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ubstadt-Weiher (ots)

Ein neunjähriges Mädchen ist am Mittwochnachmittag auf der Bruchsaler Straße in Ubstadt-Weiher auf ihrem Fahrrad von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen war gegen 16.15 Uhr über einen abgesenkten Bordstein vom Gehweg auf die Straße gefahren. Wegen einer baulichen Sichtverdeckung hatte das Kind den herannahenden Opel einer 40-Jährigen offenbar nicht erkannt. Beim Zusammenstoß wurde sie auf die Motorhaube aufgeladen und schwer verletzt. Sie musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Ein Fahrradhelm wurde nicht getragen. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 2.500 Euro. Sven Brunner, Pressestelle

