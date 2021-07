Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall im City-Park

Karlsruhe (ots)

Am späten Dienstagabend wurden zwei junge Männer in der Ludwig-Erhard-Allee Höhe der Haltestelle Ostendstraße Opfer eines Raubdeliktes. Nach bisherigem Kenntnisstand waren die 18-und 20 Jahren alte Männer gegen 23:20 Uhr in Begleitung einer Bekannten im Karlsruher City-Park unterwegs, als sie durch die zwei bislang unbekannten Täter angesprochen wurden. Nach einem kurzen gemeinsamen Gespräch schlugen die beiden unvermittelt auf die jungen Männer ein. Anschließend raubten die Täter den Geldbeutel mit Bargeld des 18-Jährigen. Die Begleiterin der Geschädigten eilte daraufhin zu Hilfe und stellte sich in die Quere. Daraufhin wurde sie nach eigenen Angaben durch einen Täter mit einem Messer bedroht. Die junge Frau flüchtete daraufhin und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung waren die mutmaßlichen Täter nicht mehr vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden: - männlich, 17-21 Jahre, ca. 170-180 cm, schlanke Figur, etwas dunklerer Teint, südländisch/arabisches Erscheinungsbild, dunkelbraune ca. 3 cm lange Haare, brauner Vollbart, lachsfarbenes T-Shirt ohne Aufdruck, schwarze Hose. - männlich, ca. 19 Jahre, ca. 170 cm, etwas dunklerer Teint, südländisch/arabisches Erscheinungsbild, schwarze ca. 3 cm lange Haare, leichter dunkler Vollbart, schwarzer Jogginganzug mit Kapuze. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Raubes, sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen. Marion Kaiser, Pressestelle

