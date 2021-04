Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall unter Alkoholeinwirkung ++ Betrunkener Jugendlicher bedroht Spaziergänger und Polizisten ++ Einbruch in Partyscheune ++ Erpresserische E-Mail ++

Rotenburg (ots)

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Bartelsdorf. Unter Alkoholeinfluss ist ein 33-jähriger Autofahrer am Sonntagabend auf der K 224 verunglückt. Der Mann war gegen 22.40 Uhr mit seinem VW auf der Kreisstraße in Richtung Brockel unterwegs, als er auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum. Der 33-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 2 Promille. Im Krankenhaus musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

Betrunkener Jugendlicher bedroht Spaziergänger und Polizisten

Ostervesede. Am Sonntagabend ist die Rotenburger Polizei zu einer Bedrohung in die Lindenstraße gerufen worden. Ein junger, vermutlich betrunkener Radfahrer sei gestürzt und gegenüber zwei Spaziergängern sehr aggressiv geworden. Eine Streifenbesatzung fuhr direkt nach Ostervesede und konnte vor Ort einen jungen Mann in ein Waldstück flüchten sehen. Den Beamten gelang es, den Jugendlichen schnell zu ergreifen. Wie sich herausstellte, hatten ihm die Zeugen nach seinem Sturz zur Hilfe kommen wollen. Ein Atemalkoholtest bei dem 16-Jährigen ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Er wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Bei der Aufnahme des Sachverhalts und der späteren Blutprobe beleidigte und bedrohte der Jugendliche die eingesetzten Polizisten. Nach Abschluss aller Formalitäten wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Hansalinie A1 - Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

Hatzte/A1. Wegen eines Reifenplatzers ist es am Sonntagnachmittag auf der Hansalinie A1 zwischen der Anschlussstelle Elsdorf und dem Parkplatz Hatzte zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer gekommen. Der 23-Jährige war gegen 15 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs, als ein Reifen an dem 5er BMW den Geist aufgab. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte in die Mittelschutzplanke und rutschte in den Seitenraum. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein gleichaltriger Beifahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreißigtausend Euro.

Junger Fahranfänger ohne Patent

Zeven. Am Sonntagabend ist ein 18-jähriger Fahranfänger ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Wagen gegen 21.30 Uhr im Buchenweg gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann keine Berechtigung zum Führen des Fahrzeugs hatte. Er muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Visselhövede. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am späten Sonntagabend die Alkoholfahrt eines 25-jährigen Autofahrers gestoppt. Die Beamten hielten seinen Mercedes gegen 23.30 Uhr im Einmündungsbereich Auf der Loge/Große Straße an. Bei der Verkehrskontrolle nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch war. Ein Atemalkoholtest bestätigte diese Feststellung: knapp 2 Promille. Der junge Mann musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Einbruch in Partyscheune

Zeven. In den Tagen über Ostern sind unbekannte Täter in ein als Partyscheune genutztes Lager an der Straße Butenbrook eingebrochen. Dazu hatten sie eine Holztür aufgebrochen. In der Scheune suchten die Unbekannten nach Beute blieben aber vermutlich ohne Erfolg.

Einbruch über die Ostertage

Bothel. Über die Osterfeiertage sind unbekannte Täter in der Wiedaustraße in ein Wohnhaus eingestiegen. Sie hatten zuvor eine Terrassentür aufgehebelt und sich in der Wohnung nach Beute umgeschaut. Mit Schmuck machten sie sich aus dem Staub.

Erpresserische E-Mail

Bremervörde. Am Montag hat ein 47-jähriger Bremervörder eine erpresserische E-Mail erhalten. Darin hieß es, dass der E-Mail-Account des Mannes gehackt worden sei. Auf seinem Rechner habe man intime Videos entdeckt. Nur durch die Zahlung von fünfhundert Dollar in Bitcoins könne er verhindern, dass das Material an seine Kontakte verschickt würde. Davon ließ sich der 47-Jährige nicht beeindrucken. Er erstattete eine Strafanzeige.

Junger Fahrer bei Unfall verletzt

Fintel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreistraße 211 ist ein 20-jähriger Fahranfänger am Montagmittag verletzt worden. Der junge Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Dacia nach rechts auf den Grünstreifen gekommen. Er lenkte gegen und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen Straßenbaum. Der junge Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa fünftausend Euro.

Zwei Verletzte bei Unfall auf der Kreuzung

Scheeßel. Auf der Kreuzung Vahlder Weg/Viehtrifft/Fabrikstraße ist es am Montagnachmittag zu einem Vorfahrtsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein 63-jähriger Autofahrer hatte gegen 14.30 Uhr die Vorfahrt einer 54-jährigen Autofahrerin missachtet. Es kam zur Kollision des Hyundai des Fahrers mit dem Daihatsu der Frau. Dabei zogen sich beide Unfallbeteiligte leichte Verletzungen zu. Eine 26-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

19-jähriger Motorradfahrer stürzt in der Kurve

Oldenhöfen. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Höllenmoor und Oldenhöfen ist am Montagnachmittag ein 19-jähriger Motorradfahrer verunglückt. Als der junge Mann gegen 17.30 Uhr mit seiner Aprilia eine Rechtskurve durchfuhr, kam er alleinbeteiligt zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige tausend Euro.

Suppe aus Kühlschrank geklaut

Helvesiek. In der Nacht zum Ostersonntag haben noch unbekannte Täter aus einem Kühlschrank, der vor einer Gaststätte an der Schulstraße als Lebensmitteldepot dient und unlängst gestohlen worden war, zehn Gläser mit Suppe mitgehen lassen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Dieben um junge Erwachsene handelt, die zu Fuß und mit dem Fahrrad geflüchtet sind. Hinweise bitte an die Polizei in Fintel unter Telefon 04265/95486-0.

Diebstähle bei Hofläden

Kirchtimke/Stemmen. Einen schlechten Scherz haben sich unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag nach einem Einbruch in einen Hofladen in Kirchtimke erlaubt. In dem unerschlossenen landwirtschaftlichen Stand an der Hauptstraße versuchten sie zunächst eine verschraubte Geldkassette zu stehlen. Als das misslang, nahmen sie fünf Säcke Kartoffeln mit. Bevor sie davonfuhren rissen die Unbekannten eine Kamera zur Videoüberwachung ab. Ihre Beute hängten die Täter nur wenige Kilometer entfernt an einem Unfall-Mahnmal auf. Zu einer ähnlichen Tat kam es in der gleichen Nacht an einem Hofladen an der Eichenstraße in Stemmen. Hier hebelten Unbekannte eine verschlossene Geldkassette auf und nahmen etwas Bargeld mit.

