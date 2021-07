Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall im Begegnungsverkehr

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit geriet ein Pkw am Mittwoch, gegen 14 Uhr, im Grötzinger Tunnel in den Gegenverkehr und streifte dort den Auflieger eines Lkw. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein 29-jähriger Mann befuhr mit seinem Audi die Bundesstraße 10 von Berghausen in Richtung Karlsruhe. Im Grötzinger Tunnel hatte er offenbar sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle, sodass er einen entgegenkommenden Sattelzug streifte. Der Schaden entstand im Bereich des Aufliegers und wird auf ungefähr 5000 Euro geschätzt. Heike Umminger, Pressestelle

