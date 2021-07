Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Durlach - Zeugen zu Unfall im Begegnungsverkehr gesucht

Karlsruhe (ots)

Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw kollidierten am gestrigen Samstagabend gegen 19.20 Uhr zwei Pkw in der Alten Weingartener Straße im Begegnungsverkehr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die 47-jährige Pkw-Lenkerin, auf deren Seite der geparkte Pkw stand, beim Passieren zu weit nach links gelenkt haben und so mit dem entgegenkommenden Pkw eines 45-Jährigen zusammengestoßen sein. In der Folge touchierte die potentielle Verursacherin auch noch das geparkte Fahrzeug. Zu dem Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 12 000 Euro entstand, sucht die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 / 944840 Zeugen. Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

