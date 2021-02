Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frau auf Kaiserwall angefahren

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Kaiserwall ist am Donnerstagmittag eine 29-jährige Fußgängerin aus Marl verletzt worden. Die Frau überquerte gegen 13.30 Uhr in Höhe der Schaumburgstraße den Kaiserwall und wurde dabei von einer 25-jährigen Autofahrerin aus Marl erfasst, die in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Die 29-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

