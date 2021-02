Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 11:15 Uhr, wollte ein unbekannter Autofahrer von der Castroper Straße aus nach rechts in die Hubertusstraße einbiegen. Auf dem Radweg der Castroper Straße fuhr zur selben Zeit eine 70-jährige Radfahrerin aus Recklinghausen. In Höhe der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich die Radfahrerin leicht.

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen/schwarzen Kombi oder SUV handeln.

An dem Fahrrad entstand 50 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell