Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrer verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag fuhr ein 29-jähriger Mann aus Oberhausen mit seinem Fahrrad an der Birkenstraße gegen einen Bordstein. Dadurch stürzte er gegen ein Straßenschild und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen transportierte den Mann in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

