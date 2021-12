Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw aufgebrochen

Kierspe (ots)

Am 20.12.2021, zwischen 12:15 Uhr und 13:45 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen geparkten Pkw Skoda Oktavia ein. Das Fahrzeug war am Herlinghauser Weg geparkt. Der Täter beschädigte eine Seitenscheibe und entwendete Bargeld und persönliche Dokumente aus dem Innenraum. Anschließend flüchtete er unbemerkt.

Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell