Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch brachen Unbekannte in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Nordstadt ein. Nachdem der oder die Einbrecher die Kellertür aufgehebelt haben, ließen sie zwei Werkzeugkoffer, diverse Kleinwerkzeuge und Baumaterialien mitgehen.

