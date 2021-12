Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrradfahrer nach Kollision schwer verletzt

Lahr (ots)

Am Mittwochmorgen ist ein Fahrradfahrer an der Einmündung der Klostermühlgasse zur Bismarckstraße mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Der Radler musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen wollte ein Mercedes-Lenker gegen 7:30 Uhr die Bismarckstraße queren und ist hierbei mit dem 32-jährigen Velofahrer kollidiert. Die Unfallstelle war zur Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 8.000 Euro beziffert.

/wo

