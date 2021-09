Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Fenster in Einfamilienhaus eingeschlagen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben Samstagmorgen (18.09.2021, 01.15 Uhr) die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in Drensteinfurt eingeschlagen.

Der oder die Täter haben einen Stein durch das Wohnzimmerfenster des Hauses an der Straße Herrenstein geworfen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Tätern an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell