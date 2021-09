Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß im Kreisverkehr, ist am Samstag (18.09.2021, 14.25 Uhr) eine Pedelecfahrerin in Sassenberg leicht verletzt worden.

Die 76-Jährige fuhr auf dem Radweg an der Von-Galen-Straße Richtung Klingenhagen. Im Kreisverkehr war sie dabei die Straße Klingenhagen zu überqueren, um auf der Drostenstraße weiterzufahren. Zeitgleich fuhr ein 70-jähriger Borgholzhausener mit seinem Auto in den Kreisverkehr ein. Nachdem er zunächst verkehrsbedingt angehalten hatte, fuhr er an und stieß mit der von links kommenden Radfahrerin zusammen.

Die Sassenbergerin wurde mit leichten Verletzungen durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell