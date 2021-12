Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zugeschlagen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Was genau die Hintergründe einer Körperverletzung am Dienstagabend in der Steinstraße sind, soll nun ein Ermittlungsverfahren der Offenburger Polizei ergeben. Gegen 21 Uhr soll dort ein 45-Jähriger von einem Unbekannten aus einer Gruppe heraus geschlagen worden sein, was zur Folge hatte, dass er durch den Rettungsdienst in eine örtliche Klinik gebracht werden musste. Ersten Erkenntnissen zu Folge, könnte ein vorheriger Kontakt des Mannes mit einer Frau aus der Gruppe zur Tat geführt haben. Die Gruppe der drei etwa 25 bis 30 Jahre alten Männer entfernte sich nach der Tat in Richtung Hauptstraße. Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder der Tat liefern können, wenden sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

/rs

