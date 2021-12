Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verletzten Schwan gerettet

Rastatt (ots)

Ein verletzter Schwan sorgte am Dienstagmorgen für einen Polizeieinsatz an der Kreuzung Ötigheimer Weg/Berliner Ring. Ein Verkehrsteilnehmer meldete gegen 5:40 Uhr, dass ein offenbar verletztes Tier auf der Straße liegen würde. Durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt konnte vor Ort ein desorientierter Schwan auf dem Radweg neben der Fahrbahn aufgefunden werden. Der Schwan hatte sich vermutlich zuvor bei einer missglückten Landung eine Gehirnerschütterung zugezogen und war deshalb nicht mehr in der Lage selbständig wegzufliegen. Um das verletzte Gefiedertier versorgen zu können, wurde es von der Streife eingefangen. Hierzu musste der Verkehr auf dem Berliner Ring für kurze Zeit gesperrt werden. Nach der erfolgreichen Inobhutnahme des Tieres konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell