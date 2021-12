Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Flucht vor Polizeikontrolle endet in Unfall

Haslach (ots)

Weil der Fahrer eines Leichtkraftrades sich der Kontrolle durch eine Streife des Polizeireviers Haslach offenbar entziehen wollte, kam es am Dienstagabend in der Schleifmattstraße zu einem Unfall. Zwischen Fischerbach und Hausach kam die mit einem 18-Jährigen besetzte Aprilia den Beamten in ihrem Fahrzeug entgegen, die dabei bemerkten, dass an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Verfolgung des mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Zweirades, missachtete dessen Fahrer sämtliche Anhalteaufforderungen. In der Schleifmattstraße kam der 18-Jährige gegen 21.15 Uhr offenbar zu Fall, als der Streifenwagen sich gerade neben ihm zum Überholen befand. Nach bisherigem Kenntnisstand blieb der junge Mann dabei unverletzt. Ein Urintest verlief im Anschluss positiv auf verschiedene Betäubungsmittel, was eine Blutentnahme nach sich zog. An beiden Fahrzeugen musste durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg, die den Unfall aufnahmen, ein Sachschaden von annähernd 2.000 Euro bilanziert werden. Den Heranwachsenden erwarten nun die entsprechenden Anzeigen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell