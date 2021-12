Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Maßnahmen widersetzt

Rastatt (ots)

Ein 35-Jähriger musste von den Polizisten des Polizeireviers Rastatt am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr in der Lützower Straße in Gewahrsam genommen werden. Der Mann soll zuvor eine 22-Jährige mit einem Holzstock angegriffen haben. Da er sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte und auch die Angaben seiner Personalien verweigerte, musste er von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell