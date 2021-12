Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit Fahrrad gestürzt und verletzt

Rastatt (ots)

Ein 71 Jahre alter Fahrradfahrer kam am Montagnachmittag mit seinem Mountainbike zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann war gegen 14:10 Uhr auf der Baldenaustraße aus Richtung Berliner Ring kommend in Fahrtrichtung Rödernweg unterwegs, als er auf Höhe der Richard-Strauß-Straße aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Rastatt gebracht. An seinem Zweirad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

/ph

