Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Engter: Raub auf Tankstelle

Bramsche (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend die Tankstelle an der Straße Im alten Dorf überfallen. Der Täter betrat gegen 18.50 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte die Angestellte mit einer Pistole. Danach begab er sich hinter den Tresen und bediente sich am Inhalt der Kasse. Hierbei löste sich offenbar versehentlich ein Schuss aus der Waffe, bei der es sich aller Wahrscheinlichkeit um eine Schreckschusspistole handelte. In der Folge flüchtete der Räuber mit seiner Beute aus dem Verkaufsraum und rannte in Richtung Wallenhorster Straße davon. Die Angestellte blieb bei der Tat unverletzt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb erfolglos. Zum Aussehen des Mannes ist bekannt, dass dieser um die 175cm groß und schlank war. Die Person trug bei Tatausführung eine schwarze Jacke, eine sehr weit geschnittene schwarze Hose mit weißem Emblem auf dem linken Oberschenkel und schwarze Schuhe. Die Schuhe hatten weiße Sohlen und ein weißes Emblem an der Seite. Zudem trug der Räuber eine schwarze Mütze, eine Sonnenbrille sowie vermutlich eine FFP2-Maske. Wer Hinweise zum dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche. Telefon: 05461/915300.

