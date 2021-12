Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Wellingholzhausen: Unbekannter zerstörte Grableuchte

Melle (ots)

Die Polizei in Melle ermittelt derzeit wegen Störung der Totenruhe und bittet bei der Suche nach dem Täter um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag-und Freitagvormittag auf dem Friedhof in Wellingholzhausen, wo ein Unbekannter von einem sogenannten Sternkindergrab eine Leuchte in Form einer Laterne genommen und mutwillig auf den Boden geworfen hat. Die Lampe wurde bei der unsinnigen und verwerflichen Tat zerstört. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Melle unter 05422/920600.

