Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Einbruch in Baumarkt an der Eisenbahnstraße - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (16.07 Uhr) und Montagmorgen (07.30 Uhr) wurde ein Baumarkt an der Eisenbahnstraße von Einbrechern aufgesucht. Die Unbekannten verschafften sich mittels grober Gewalt an einem Fenster Zugang in das Objekt unweit der Dyckerhoffstraße. Sie entwendeten diverse Baumaschinen sowie Zubehör und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei in Dissen unter 05421/921390 entgegen.

