POL-OS: Osnabrück/Voxtrup: Tageswohnungseinbruch im Friedlandweg - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagnachmittag (15 Uhr) und Samstagabend (19.35) ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus im "Friedlandweg" eingebrochen. Der Täter verschaffte sich durch den Garten Zugang zu dem Grundstück und hebelte schließlich eine Tür auf, um in das Gebäude in der Nähe der Straße "Am Huxmühlenbach" zu gelangen. Im Innern durchwühlte der Einbrecher sämtliche Möbelstücke und nahm mehrere Schmuckgegenstände an sich. Mit dem Diebesgut flüchtete der Unbekannte vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen.

