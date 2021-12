Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Atter: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der Atterstraße - Verursacher ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.50 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW die Atterstraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 116 geriet der schwarze Kleinwagen vom Typ "1er" plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Ford. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Ford vom Typ "Mondeo" gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Opel und beschädigte diesen. Bei dem Zusammenstoß wurden der 27-jährige Verursacher und die 38-jährige Fordfahrerin leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Verursacher war. Ein erster Alkoholtest vor Ort ergab schließlich einen Wert von knapp 2 Promille. Der Mann aus Osnabrück wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ferner stellten die Polizisten fest, dass der BMW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die 38-Jährige aus Lotte wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung.

