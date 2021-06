Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit Haftbefehlen gesucht-Bundespolizei nimmt zwei Straftäter fest

Kehl/Rheinmünster (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, konnten die Beamten der Bundespolizei gestern über den Tag zwei Personen festnehmen, welche mit Haftbefehlen gesucht wurden. Gegen einen 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen, welcher in einem Fernreisebus, auf dem Weg nach Italien ,am Grenzübergang Kehl Europabrücke angetroffen wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er konnte die geforderte Geldstrafe direkt bezahlen und durfte anschließend seine Reise fortsetzen. Auch am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden gelang den Beamten eine Festnahme. Hier wurde ein 28-jähriger Bulgare, bei der Einreise aus Bulgarien festgestellt. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in das Gefängnis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell