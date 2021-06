Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt Fahrraddieb im Bahnhof Offenburg fest und sucht wichtigen Zeugen

Offenburg (ots)

Heute Morgen gegen 09:30 Uhr hat ein bereits polizeibekannter 36-jähriger russischer Staatsangehöriger bei den Fahrradständern an der Nordunterführung zwei Fahrräder entwendet, die mit Schlössern gesichert waren. Bei der Tatausführung wurde er von einem männlichen Zeugen beobachtet, der daraufhin eine Streife der Bundespolizei im Bahnhof ansprach. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 36-Jährige in der Nordunterführung angetroffen und festgenommen werden. Die zwei Fahrräder, die er mitführte, wurden sichergestellt. Die Personalien des männlichen Zeugen sind nicht bekannt, da er sich unmittelbar nachdem er die Streife angesprochen hatte, vom Bahnhof entfernte. Er wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell