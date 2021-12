Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbrecher in der Wessels Straße - Polizei sucht Zeugen

Wallenhorst (ots)

Zwischen Freitagmittag (14 Uhr) und Freitagabend (19.15 Uhr) sind Unbekannte in der Wessels Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Ecke zum Boerskamp und durchwühlten auf der Suche nach Wertgegenständen sämtliche Wohnbereiche. Anschließend flüchteten die Diebe mit bislang ungeklärtem Diebesgut vom Tatort. Die Polizei aus Bramsche sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05461/915300 zu melden.

