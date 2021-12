Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Gretesch: Zeugen nach bewaffnetem Raubüberfall auf Bäckerei gesucht

Osnabrück (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag ist es im "Strothmannsweg" zu einem Überfall auf eine Bäckerei gekommen. Gegen 17.40 Uhr betrat ein Unbekannter die Filiale an der Ecke zur "Belmer Straße". Nach Betreten des Objektes zog der Täter eine dunkle Schusswaffe aus seiner Jackentasche und bedrohte damit die 43-jährige Bäckereimitarbeiterin. Der nicht maskierte Räuber forderte die Osnabrückerin auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Diese Aufforderung kam die wehrlose Frau nach. Mit dem Bargeld verließ der Täter schließlich die Bäckerei und flüchtete in unbekannte Richtung. Der ungepflegte Mann im Alter von ungefähr 30 Jahren war etwa 170cm groß und schlank. Er hatte große blaue Augen und trug weder Bart noch Brille. Der Täter war bekleidet mit einer schwarzen Jacke bis zur Hüfte und einer dunklen Hose. Er trug eine schwarze Wollmütze und sprach deutsch ohne Akzent. Die Osnabrücker Polizei führte eine sofortige Nahbereichsfahndung mit starken Kräften nach dem flüchtigen Täter durch. Dieser konnte nicht mehr angetroffen werden. Die 43-jährige Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich zu melden. Tel 0541/327-2115 oder -3203

