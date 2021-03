Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim -Festnahme von vier Tatverdächtigen nach Katalysator-Diebstählen-

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zum 09.03.2021 nahmen Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Hildesheim vier Tatverdächtige fest, nachdem es zuvor in der Bavenstedter Straße und später in der Hildesheimer Nordstadt zu Katalysator-Diebstählen kam.

Am Abend des 08.03.2021, gegen 22:00 Uhr, befuhr eine Streifenbesatzung die Bavenstedter Straße Richtung Kennedydamm. Dabei fielen den Beamten auf dem Parkplatz eines Fahrzeugteile-Handels ein BMW mit geöffneter Heckklappe sowie eine männliche Person auf, die sich offenbar wegduckte, nachdem sie wahrgenommen wurde.

Bei einer umgehenden Überprüfung stellten die Beamten drei Männer fest, die sich an dem BMW aufhielten. In dem offenen Kofferraum befanden sich Werkzeuge, darunter eine hydraulische Schere. Die Beamten nahmen in der Folge einen danebenstehenden VW Lupo in Augenschein, bei dem es sich um ein Kundenfahrzeug der o.a. Firma handelte, und fanden darunter einen herausgeschnittenen Katalysator.

Die drei Tatverdächtigen aus Hildesheim, alle Anfang 30, wurden festgenommen und zur Dienststelle in die Schützenwiese verbracht.

Im Lauf der Nacht kam es in der Hildesheimer Nordstadt zu einem weiteren Katalysator-Diebstahl. Gegen 02:50 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Straße Hochkamp zwei Männer, die sich an einem VW Polo zu schaffen machten und sich anschließend Richtung Hasestraße entfernten. Wie sich später herausstellte, ist an dem Fahrzeug der Katalysator ausgebaut worden.

Nach Bekanntwerden des Sachverhalts leitete die Polizei eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers ein. Kurz darauf entdeckte eine Streifenbesatzung in der Kuckuckstraße zwei dunkelgekleidete Männer neben einem geparkten Pkw, die beim Herannahen des zivilen Dienstfahrzeuges wegliefen und denen es bei einer anschließenden Verfolgung letztendlich gelang zu entkommen.

Jedoch konnte die Polizei unter dem zuvor benannten Pkw in der Kuckuckstraße Werkzeuge, u.a. einen Trennschleifer, auffinden. Ferner stießen die Beamten in der Hasestraße auf einen unverschlossenen VW, in dessen Kofferraum drei ausgebaute Katalysatoren lagen.

Die aufgefundenen Werkzeuge als auch das Fahrzeug mit dem mutmaßlichen Diebesgut wurden sichergestellt.

Am frühen Morgen erschien der Nutzer des sichergestellten Pkw bei der Polizei. Der 19-jährige Mann aus Hildesheim wurde festgenommen. Er bestritt, an Katalysator-Diebstählen beteiligt gewesen zu sein.

Neben dem Katalysator, der im Hochkamp entwendet wurde, konnten im Lauf des 09.03.201 auch die beiden anderen Katalysatoren aus dem sichergestellten Fahrzeug zugeordnet werden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurden sie an einem VW Golf in der Ludolfingerstraße und einem weiteren VW Golf in der Straße Altes Dorf entwendet.

Sowohl die Tatverdächtigen zu dem Diebstahl in der Bavenstedter Straße als auch der 19-jährige Tatverdächtige aus der Nordstadt sind nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

