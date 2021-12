Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Elektrokabel von Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hasbergen (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (17 Uhr) und Freitagmorgen (6.30 Uhr) hat ein Unbekannter von einem umzäunten Baustellengelände in der Tecklenburger Straße mehrere Zehnmeter Elektrokabel gestohlen. Der Dieb öffnete zunächst gewaltsam einen Stromkasten, um an die Kabel zu gelangen. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Tatort, der sich an der Ecke zur "Niedersachsenstraße" befindet. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

