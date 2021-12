Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Harderberg: Auf parkendes Auto aufgefahren - Ein Verletzter nach Unfall in der Kiewitsheide

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 10.35 Uhr, befuhr ein 85-Jähriger mit seinem VW die Kiewitsheide in Richtung des Eschweges. In Höhe der Hausnummer "11" fuhr der Senior nahezu ungebremst auf einen weißen Mazda auf, der am Straßenrand parkte. Nach ersten Ermittlungen war die Sicht des 85-Jährigen durch eine beschlagene Scheide und die tiefstehende Sonne eingeschränkt. Der 60-jährige Beifahrer des blauen Kleinwagens zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Oesede wurde mit der Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen beauftragt. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

