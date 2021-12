Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Schledehausen

Bissendorf (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden zwei Männer am Freitagmorgen in Bissendorf verletzt. Gegen 04:15 Uhr befuhren die Männer die Krevinghauser Straße in Richtung Wissingen, als der 23-jährige Fahrzeugführer auf Höhe eines Sägewerks nach rechts auf den Grünstreifen kam. Der Mann aus Melle lenkte zu stark gegen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete schlussendlich rechtsseitig im Straßengraben. Der 23-Jährige zog sich dabei leichte Kopfverletzungen zu. Sein Beifahrer, ein 30-jähriger Mann aus Melle, erlitt eine Fraktur am Bein und gilt damit als Schwerverletzter. Der verunfallte Dacia Sandero wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell