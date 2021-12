Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück/Gehrde: Fallrohre entwendet - Aufmerksame Zeugen riefen die Polizei

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag zwischen 01.40 Uhr und 01.50 Uhr, bemerkten aufmerksame Zeugen, dass drei männliche Personen an einer Kirche in der Langen Straße Gegenstände in einen roten Pkw luden. Da den Spaziergängern diese Situation seltsam vorkam, verständigten sie vorsichtshalber die Polizei, die sich unmittelbar auf den Weg zum Einsatzort machte. Die drei Männer und ihr rotes Auto mit dem Kennzeichen "WST-...." fuhren in der Zwischenzweit in unbekannte Richtung davon. Wie sich herausstellte hatten die Gehrder einen richtigen Riecher. Die Beamten stellten fest, dass am Kirchengebäude die kupfernen Fallrohre entwendet wurden. Dafür lösten die Täter mit grober Gewalt die Befestigungsschellen und packten ihr Diebesgut anschließend in den roten Wagen. Die Täter waren alle samt von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Einer der Männer trug eine schwarzrote Jacke. Die Polizei in Bersenbrück bittet um Hinweise auf die Täter oder den roten Pkw mit Westersteder Kennzeichen unter 05439/9690.

