Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Diebe machen sich an Baucontainer zu schaffen

Osnabrück (ots)

Aus einem Baucontainer an einer Baustelle am Hartlager Weg wurden zwischen Dienstagnachmittag 16.15 Uhr und Mittwochmorgen 08.05 Uhr, diverse zum Teil hochwertige Baugeräte von unbekannten Tätern entwendet. Diese verschafften sich mittels grober Gewalt am Vorhängeschloss Zugang in den Container, welcher unweit der Bremer Straße stand. Die Polizei in Quakenbrück bittet um Hinweise auf die Tat oder Täter unter 05431/907760

