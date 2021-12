Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Büroräume von Einbrechern heimgesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Die Büroräume eines Gebrauchtwagenhändlers an der Straße Erzlager, gerieten in der Nacht zu Mittwoch ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter beschädigten zwischen 18 und 07.10 Uhr eine Fensterscheibe und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchwühlten das Mobiliar, stahlen Bargeld und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell