POL-OS: Achtung: Geänderte Telefonnummer! POL-OS: Unbekannter Fahrradfahrer fährt Fußgängerin um- 15-Jährige schwer verletzt

Fürstenau (ots)

08.12.2021 - 08:51

POL-OS: Unbekannter Fahrradfahrer fährt Fußgängerin um- 15-Jährige schwer verletzt

Fürstenau

Gegen 7.10 Uhr ereignete sich am Dienstagmorgen am Fußgängerüberweg zur IGS / Schorfteichstraße ein Unfall, bei dem eine 15-jährige Schülerin schwer verletzt wurde und der Unfallverursacher, ein unbekannter männlicher Fahrradfahrer, seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern. Das junge Mädchen war zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs und wollte die Schorfteichstraße an dem Fußgängerüberweg zur IGS überqueren. Plötzlich wurde sie von einem männlichen Fahrradfahrer, der auf der falschen Seite und ohne Licht unterwegs war, angefahren und zu Boden gerissen. Die Jugendliche verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste im Verlauf des Vormittags ein Krankenhaus aufsuchen, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Radfahrer, ca. 25 Jahre, äußerte sich in einer ausländischen Sprache und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei in Fürstenau ist an Hinweisen zu dem flüchtigen Mann interessiert und bittet um Anrufe unter 05901 961480.

