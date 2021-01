Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Diebstahl und Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Wetter (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in den Ortsteilen Wengern und Oberwengern an mehreren Fahrzeugen Seitenscheiben eingeschlagen und diverse Gegenstände aus den Fahrzeuginnenräumen entwendet. Bislang wurden der Polizei 7 beschädigte Fahrzeuge gemeldet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer der Polizeiwache Wetter 02335-91667000.

